Презентация аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» пройдёт 15 апреля в Пскове
Презентация аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» пройдёт 15 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Создатели выставки расскажут, какие места Пскова вошли в маршрут и чем примечательны эти локации. Помимо этого, участники презентации узнают, когда будет запущен проект.
Презентация пройдёт в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова 15 апреля в 17:00. Вход свободный.
Напомним, что маршрут с аудиосопровождением будет пролегать по любимому пешеходному пути критика с остановками вблизи наиболее значимых в его жизни мест.
Проект реализуется ПРОМО «Равные возможности» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Стали известны результаты III отборочного тура Псковского открытого конкурса исполнителей на русских народных инструментах
Опубликован 100-й выпуск научно-популярного издания музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»