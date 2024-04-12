Презентация аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» пройдёт 15 апреля в Пскове

15:59, 12 апреля 2024, ПАИ

Презентация аудиоспектакля-экскурсии «Прогулка с Курбатовым» пройдёт 15 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке им. В. Я. Курбатова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Создатели выставки расскажут, какие места Пскова вошли в маршрут и чем примечательны эти локации. Помимо этого, участники презентации узнают, когда будет запущен проект.

Презентация пройдёт в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова 15 апреля в 17:00. Вход свободный.

Напомним, что маршрут с аудиосопровождением будет пролегать по любимому пешеходному пути критика с остановками вблизи наиболее значимых в его жизни мест.

Проект реализуется ПРОМО «Равные возможности» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.