До +14 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 14 апреля
Облачная погода с дождём ожидается на территории Псковской области 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём – от +9 до +14. Атмосферное давление будет ниже нормы.
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