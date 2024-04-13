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Общество

До +14 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 14 апреля

Облачная погода с дождём ожидается на территории Псковской области 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Облачная погода с дождём ожидается на территории Псковской области. Фото: ПАИ

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём – от +9 до +14. Атмосферное давление будет ниже нормы.

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