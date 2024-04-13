До +14 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 14 апреля

13:30, 13 апреля 2024, ПАИ

Облачная погода с дождём ожидается на территории Псковской области 14 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Температура воздуха по Псковской области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём – от +9 до +14. Атмосферное давление будет ниже нормы.