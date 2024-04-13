Для школьников из Нового Изборска провели информационно-правовую игру

19:01, 13 апреля 2024, ПАИ

Для учащихся Новоизборской школы провели информационно-правовую игру «Мы молодые – мы выбираем» в рамках Всероссийской декады молодого избирателя, пишет газета «Печорская правда».

Игра была направлена на повышение правовой и электоральной культуры. В начале игры советник директора по воспитанию Екатерина Печёнкина рассказала присутствующим об истории избирательного права в России, Едином дне голосования, а также об учреждении в 2007 году Всероссийского дня молодого избирателя.

Затем заведующая Новоизборской библиотекой Ирина Халласаар провела ролевую игру по выбору кандидатов в общешкольный совет молодёжи.



Девятиклассники разделились на две партии – ПУМ («Партия умной молодёжи») во главе с Гусейном Мамедовым и «Время перемен», лидером которой стал Самир Мамедов. Каждая команда продумала название, эмблему, лозунг и предвыборную программу своего выдвиженца.



Ребята примерили на себя роли политиков и выдвинули ряд предложений по улучшению жизни школы – создать зону отдыха для учеников и учителей, построить беседку для мероприятий на улице, отменить для всех плату за горячее питание, выплачивать стипендию лучшим ученикам по итогам каждого месяца.



Команды приняли участие в блиц-турнире, продемонстрировали знания по вопросам избирательного права и Конституции Российской Федерации. Заключительным этапом мероприятия стали настоящие выборы, во время которых все присутствующие получили избирательные бюллетени и смогли отдать свой голос за одного из кандидатов.



С преимуществом в три голоса победу одержал Самир Мамедов и его партия «Время перемен». Всем участникам игры и самым активным избирателям вручили сувениры, предоставленные районной Территориальной избирательной комиссией.