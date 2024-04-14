Более двух тысяч человек приняли участие в ярмарке трудоустройства в Псковской области

19:03, 14 апреля 2024, ПАИ

Более двух тысяч человек приняли участие в региональном этапе всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Порядка 2,5 тысячи вакансий представили 190 работодателей на 25 площадках по всему региону.

Предложения от работодателей региона получили 418 человек. Анкеты соискателей продолжают рассматриваться кадровыми службами организаций и предприятий.

«Для многих соискателей ярмарка оказалась хорошей возможностью оценить модернизацию службы занятости населения, которая ведётся в рамках президентского нацпроекта «Демография», – отметил глава региона.

Отметим, федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства запланирован на 28 июня.