Всероссийский этап ярмарки трудоустройства проходит в Псковской области

10:41, 12 апреля 2024, ПАИ

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит в Псковской области. В пятницу, 12 апреля, основную площадку ярмарки в Центре занятости Пскова посетила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, передает корреспондент ПАИ.

Вместе с председателем комитета по труду и занятости Псковской области Алёной Труновой вице-губернатор осмотрела основные площадки ярмарки и ознакомилась с работой кадрового центра Пскова и Псковского района.

Алёна Трунова рассказала, что на площадке сегодня собрались и работодатели, и соискатели.

«Сегодня можно проконсультироваться с работодателями, узнать о вакансиях. Также есть подготовительные площадки – гражданин, который еще не задумывался о поиске работы, или не знает, чем ему заняться, или не знает, как ему сформировать резюме, может прийти, пообщаться с нашими консультантами, доработать свое резюме, подготовиться к собеседованию, поучаствовать в мастер-классе», – отметила она.

Участие в ярмарке трудоустройства может стать первым касанием для взаимодействия с центром занятости и с работодателями, подчеркнула Алёна Трунова. «Необязательно кто-то именно сегодня трудоустроится, но это может стать точной отсчета в переговорах и, возможно, в дальнейшем трудоустройстве», – сказала она.

Всего на основной площадке ярмарки в Пскове собрались 45 работодателей. Кроме того, в рамках мероприятия организована специальная зона для онлайн-собеседований. «Наши сотрудники могут проконсультировать, рассказать про вакансию и в случае интереса связать с работодателем», – пояснила председатель комитета по труду и занятости.

Отметим, что в июне текущего года в Псковской области также пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Ранее сообщалось, что в рамках регионального этапа ярмаркаи трудоустройства в Псковской области пройдет более 50 мероприятий. Ознакомиться с программой ярмарки можно здесь.