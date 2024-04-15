Подготовку к празднованию 65-го Кургана Дружбы обсудила российско-белорусская рабочая группа

15:46, 15 апреля 2024, ПАИ

Заседание двусторонней российско-белорусской рабочей группы по подготовке к проведению традиционной Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения на Кургане Дружбы в формате видео-конференц-связи состоялось 15 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ежегодная международная встреча ветеранов и молодежи на границе государств в этом году пройдет уже в 65-й раз. В этом году принимающая сторона — Республика Беларусь. «Дата в этом году юбилейная. Ее нужно особо отметить», — подчеркнула первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Участники встречи обсудили предварительный план памятных мероприятий: литию по погибшим в годы Великой Отечественной войны героям, партизанам и подпольщикам, церемониал возложения воинской гирлянды и цветов к мемориалам. Речь зашла и о концертной программе, тематических интерактивных площадках, выставочных экспозициях, точках общественного питания. Особое внимание участники рабочей группы уделили патриотической работе с молодежью. Ответственные представили концепцию Международного молодежного военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы».

Напомним, мемориальный комплекс «Курган Дружбы» находится в тридцати двух километрах от Себежа на границе России, Беларуси и Латвии. Здесь объединились отряды разных республик и было положено начало формированию партизанского края. В 1942 году край занимал 10 тысяч квадратных километров и имел население около ста тысяч человек. В нем действовали органы Советской власти, школы и колхозы. Мемориальный комплекс сооружен в память о сотрудничестве народов во время Великой Отечественной войны и был торжественно открыт 3 июля 1959 года в день 15-летия соединения партизан братского партизанского края с отрядами Советской Армии.