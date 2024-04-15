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Общество

Алексей Севастьянов – об участниках конкурса «Лучший муниципальный служащий»: Весьма компетентные специалисты

Председатель парламентского комитета по местному самоуправлению Алексей Севастьянов поделился впечатлениями от очного общения с участниками регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

лексей Севастьянов поделился впечатлениями от очного общения с участниками регионального конкурса «Лучший муниципальный служащий». Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Весьма профессиональные и очень компетентные ребята. Нет тоски в глазах, нет слёз по нехватке бюджета и ещё чего-то, а есть решения, понимание проблем и путей их решения. И самое главное, что есть инициатива», – отметил Алексей Севастьянов.

Конкурсанты представили работы по семи номинациям: экономика, градостроительство и землепользование, благоустройство населённых пунктов и ЖКХ, социальное развитие, правовое обеспечение, кадровое и информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления.

Сравнивая состав участников с предыдущими годами, Алексей Севастьянов обратил внимание, что раньше на звание лучшего муниципального служащего претендовали в основном опытные сотрудники органов местного самоуправления, а сейчас стало много молодёжи. Конкурсанты продемонстрировали глубокие знания законодательства и практическое понимание ситуации в сфере местного самоуправления. Кроме того, все претенденты прошли тестирование на знание русского языка как государственного языка страны, подчеркнул он.

Отметим, что 15 апреля экспертная комиссия подвела итоги второго этапа. По традиции имена победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий» станут известны ко Дню местного самоуправления, который отмечается 21 апреля.

Ранее сообщалось, что 14 участников прошли во второй этап областного конкурса «Лучший муниципальный служащий».

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