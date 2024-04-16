Всемирный день голоса отмечается 16 апреля

07:24, 16 апреля 2024, ПАИ

16 апреля отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека. Речь идёт о Всемирном дне голоса, сообщает calend.ru. В действительности этот праздник, идея отмечать который появилась в конце 1990-х годов, посвящён феномену голоса человека и его роли в жизни людей.

Инициатором учреждения международного праздника выступила Американская Академия отоларингологии в 2002 году. В России к празднованию Дня присоединились в 2006 году.

Цель учреждения Международного дня голоса — привлечение внимания врачей-специалистов, а также всех людей на Земле к феномену человеческого голоса — дару, позволяющему людям общаться, выражать свои эмоции и чувства, радовать красотой звучания и т.д.

Специалисты-медики и профессионалы, чья работа и призвание связаны с голосовым аппаратом, отмечают, что для сохранения голоса и профилактики заболеваний голосового аппарата в первую очередь необходимо придерживаться несложных (базовых) правил здорового образа жизни. Например, летом не следует пить ледяные напитки, а в холодное время года — не переохлаждаться и не пить газированные напитки, также не следует есть очень острую пищу.

Среди основных причин, вызывающих проблемы с голосом специалисты также называют вредные привычки (в первую очередь — курение), а также пренебрежение к профилактике простудных заболеваний и стрессовые ситуации.