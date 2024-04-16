Правительство одобрило законопроект, разрешающий приставам применять силу и стрелять

08:11, 16 апреля 2024, ПАИ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Минюста о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения РФ полномочиями применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, пишет ТАСС.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект», - отметил источник агентства.

Согласно тексту инициативы, поправки вносятся в закон «Об органах принудительного исполнения РФ». Действующие нормы позволяют применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие только судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Такие приставы должны проходить спецподготовку, военно-врачебную экспертизу, а также периодическую проверку. Законопроект предлагает установить, что все сотрудники органов принудительного исполнения могут использовать физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие в ряде установленных законом случаев. При этом все они будут обязаны проходить спецподготовку и периодическую (не реже раза в год) проверку на пригодность к таким действиям.

Согласно проекту, все судебные приставы должны будут предупредить о намерении применить силу или использовать спецсредства и оружие, а затем предоставить гражданам достаточно времени для выполнения требований, если промедление не создает опасности жизни и здоровью. При этом применение силы, спецсредств и оружия должно быть соразмерно характеру и степени опасности правонарушения и силе оказываемого противодействия. Приставы также будут обязаны обеспечить оказание первой помощи лицам, получившим телесные повреждения, и принять меры по предоставлению им медицинской помощи «в возможно короткий срок».