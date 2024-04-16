Новый способ лечения аденомы предстательной железы стал доступен псковичам

10:16, 16 апреля 2024, ПАИ

Новый способ лечения аденомы предстательной железы доступен в Псковской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Лазерная энуклеация позволяет лечить аденомы любого размера, практически не имеет противопоказаний и подходит даже для пациентов с коагулопатиями.

«Аденома встречается у 50% мужчин старше 45-50 лет, – рассказал врач-уролог Евгений Тимохин. – До недавнего времени золотым стандартом удаления аденомы являлась трансуретральная резекция, то есть использование петли с током, которой аденоматозную ткань срезали. Но появление лазерных аппаратов дало возможность удалять аденомы радикально, что практически исключает вероятность рецидива».

Выполняется такая операция эндоскопически, без разрезов на коже. Используя лазерное волокно, хирург рассекает опухоль, аденоматозная ткань отделяется от непострадавших тканей железы и выталкивается в полость мочевого пузыря. Потом лазер сменяет морцеллятор, выполняется измельчение и вакуумное извлечение удаленных фрагментов из мочевого пузыря. Операция завершается промыванием, ревизией органа, катетеризацией мочевого пузыря.

«Через двое-трое суток можно идти домой», – добавил Евгений Тимохин.

Новый способ лечения входит в программу ОМС.