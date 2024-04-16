На майских праздниках на крепостной стене Псковского кремля покажут мультимедийный спектакль

12:12, 16 апреля 2024, ПАИ

На майских праздниках на крепостной стене Псковского кремля покажут мультимедийный спектакль «Псков – город-воин», сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Показы будут проходить каждый день в 21:30 и в 22:30 с 26 апреля по 8 мая. Продолжительность спектакля - 15 минут.

«Спектакль «Псков – город-воин» расскажет зрителю о подвигах псковичей в разные исторические эпохи, великих победах и знаковых личностях, которые родились на псковской земле», - рассказали в ТКД.

Сценаристом спектакля стал член Союза писателей России Тимофей Рахманин. Спектакль создан петербургскими медиахудожниками в технике проекционного шоу с элементами 3D-мэппинга и лазерного шоу. Впервые для создания фотореалистичных изображений исторических персонажей Александра Невского, князя Довмонта и Петра I Великого задействованы нейросети и медиахудожники, работающие с искусственным интеллектом.

Озвучит спектакль российский актёр театра и кино, диктор, телеведущий и писатель, заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковской областной филармонии с 17 апреля (не более четырёх на руки).