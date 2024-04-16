Более 2 200 посылок бесплатно отправили жители Псковской области в зону СВО

13:23, 16 апреля 2024, ПАИ

С мая 2023 года по март 2024 года «Почта России» приняла 2 200 бесплатных посылок из Псковской области для военнослужащих в зоне проведения СВО. Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях. При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части. Номер воинской части можно узнать у самих военнослужащих или в военкомате, где их призывали.

«Сотрудники почтовых отделений максимально быстро обрабатывают такие отправления. Передавать посылку оператору нужно в открытом виде. Число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой не должен превышать 10 кг», — пояснила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.

Посылки из Псковской области попадают в логистический центр почты в Москве. Там почта передает их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.