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Общество

На авторскую экскурсию по улице Ленина могут попасть псковичи 20 апреля

20 апреля в 13:00 Псковский музей-заповедник приглашает на авторскую экскурсию «От Ленина до Ленина по улице Ленина». Начальник методического отдела музея Светлана Хащенко расскажет участникам о тайнах, связанных с улицей Ленина (ранее Архангельской), и знаменитых людях, которые когда-то здесь жили. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Здесь и далее фото Псковского музея

Во время экскурсии гости узнают, где и с какой целью в Пскове в 1900 году останавливался Владимир Ульянов (Ленин), а экскурсовод приоткроет тайну родственных связей между будущим советским писателем Вениамином Кавериным и хозяином квартиры Лурьи.

«Особое внимание будет уделено архитектуре и памятникам губернского Пскова. Экскурсия поможет проникнуться духом того времени, разузнать самые интересные и необычные факты о жизни Ленина и тех чувствах, что испытывал будущий вождь революции в те далекие дни», – анонсировали в музее.

Место встречи: памятник Владимиру Ленину на площади Ленина.

Билеты на экскурсию приобретаются только онлайн. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66 33 11.

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