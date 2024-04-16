Зимняя резина и чёрные пакеты: псковичи задают вопросы о вывозе мусора
У горожан есть вопросы, связанные с вывозом мусора, сообщил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Много обращений особенно ввиду того, что многие поменяли резину и решили её выкинуть на улицу. Это уже носит стихийный характер. Работаем, с чем есть, других вариантов у нас нет», – отметил глава города.
Кроме этого, от жителей города поступают вопросы об уборке на площадках ТКО, сказал он.
«Помимо резины, есть много пакетов с листьями, которые оставляют после уборки на площадках ТКО. Тут надо отрабатывать с управляйками, чтобы они своевременно организовывали вывоз этих отходов», – подчеркнул Борис Елкин.
Ранее глава города рассказал о ходе весенней уборки Пскова, отметив, что субботники идут каждый день, а среди горожан и организаций очень много желающих принимать в них участие.
Техники для уборки Пскова становится больше – Борис Елкин
Неожиданно ранние погребения обнаружились на месте некрополя разрушенного псковского монастыря
С 29 апреля по 6 мая дальние пещеры Псково-Печерского монастыря будут закрыты для посещений