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Общество

Зимняя резина и чёрные пакеты: псковичи задают вопросы о вывозе мусора

У горожан есть вопросы, связанные с вывозом мусора, сообщил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На вопросы, связанные с вывозом мусора, ответил Борис Елкин. Фото: Андрей Степанов

«Много обращений особенно ввиду того, что многие поменяли резину и решили её выкинуть на улицу. Это уже носит стихийный характер. Работаем, с чем есть, других вариантов у нас нет», – отметил глава города.

Кроме этого, от жителей города поступают вопросы об уборке на площадках ТКО, сказал он.

«Помимо резины, есть много пакетов с листьями, которые оставляют после уборки на площадках ТКО. Тут надо отрабатывать с управляйками, чтобы они своевременно организовывали вывоз этих отходов», – подчеркнул Борис Елкин.

Ранее глава города рассказал о ходе весенней уборки Пскова, отметив, что субботники идут каждый день, а среди горожан и организаций очень много желающих принимать в них участие.

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