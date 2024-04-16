Зимняя резина и чёрные пакеты: псковичи задают вопросы о вывозе мусора

15:51, 16 апреля 2024, ПАИ

У горожан есть вопросы, связанные с вывозом мусора, сообщил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Много обращений особенно ввиду того, что многие поменяли резину и решили её выкинуть на улицу. Это уже носит стихийный характер. Работаем, с чем есть, других вариантов у нас нет», – отметил глава города.

Кроме этого, от жителей города поступают вопросы об уборке на площадках ТКО, сказал он.

«Помимо резины, есть много пакетов с листьями, которые оставляют после уборки на площадках ТКО. Тут надо отрабатывать с управляйками, чтобы они своевременно организовывали вывоз этих отходов», – подчеркнул Борис Елкин.

Ранее глава города рассказал о ходе весенней уборки Пскова, отметив, что субботники идут каждый день, а среди горожан и организаций очень много желающих принимать в них участие.