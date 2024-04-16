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Общество

Фермерская ярмарка на улице Воровского вновь откроется в Пскове

Фермерская ярмарка на пересечении улиц Карла Маркса и Воровского продолжит работу в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

«Мы стараемся развивать и стимулировать наших производителей. Тем более у нас есть что показать. Работа ярмарки на улице Воровского продолжится», – отметил он.

По словам Бориса Елкина, самая главная проблема в организации ярмарки – это поиск сельхозпроизводителями продавцов на ярмарочные торговые места. Связано это с тем, что сами аграрии порой не могут лично заниматься продажей, поскольку сельское хозяйство требует их постоянного внимания.

«Наша задача – как можно больше раскрутить место, чтобы сами люди хотели туда приходить и продавать. Где-то практически бесплатно, а где-то за минимальную стоимость, то есть просто покрыть расходы – на уборку мусора, электричество, охрану территории. А прибыль нам не нужна», – подчеркнул глава Пскова.

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