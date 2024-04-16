Глава Пскова Борис Елкин станет гостем «Оглавления» на «Серебряном дожде»

12:47, 16 апреля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 16 апреля, в 14:00 мск.

Ведущие Максим Андреев и Александр Машкарин поговорят с Борисом Елкиным о предварительных итогах послезимней уборки города, развитии городских общественных пространств и инфраструктуры, перспективных точках и направлениях развития муниципалитета.

Видеотрансляция программы будет доступна на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.