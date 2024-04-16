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Общество

Проект реконструкции привокзальной площади Пскова начнется с обустройства большой парковки

О проекте благоустройства привокзальной площади в Пскове рассказал глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Ворота в город: Борис Елкин рассказал о проекте благоустройства привокзальной площади в Пскове. Фото: ПАИ

«Проект в стадии активной разработки, готовится визуализация, будем согласовывать и с комитетом по культурному наследию, потому что вокзал – это объект культурного наследия», – отметил Борис Елкин.

Предполагается, что первым этапом станет устройство большой парковки, которая будет расположена на территории за нынешними торговыми павильонами. «Проект начнем реализовывать именно с парковки, она действительно актуальна. Для этого выкупим у Почты участок земли. На привокзальной площади во время отъезда или приезда поездов и «Ласточек» происходит хаос. Учитывая, что город туристический, хочется, чтобы ситуация там была всё-таки упорядочена. Это въездные ворота в город, которые должны быть безопасны и красивы», – подчеркнул глава города.

Ларьки с привокзальной площади, скорее всего, исчезнут, отметил он. «Напротив улицы Вокзальной есть объекты торговли, на территории вокзала тоже есть помещения, которые можно арендовать. Сейчас мы оттуда никого не выгоняем – соблюдаем договоры. Но в перспективе ларьков там не будет», – сказал он.

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