Чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Псковской области

17:16, 16 апреля 2024, ПАИ

9-й региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал в Псковской области сегодня, 16 апреля. Торжественная церемония открытия соревнований прошла в областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Участников чемпионата от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова приветствовала его первый заместитель Вера Емельянова. Она напутствовала мастеров на успешное прохождение испытаний.

«В профмастерстве мы имеем серьезные показатели и замечательные результаты. Вы уже победители, потому что представляете лучших из лучших в своей будущей профессии, и докажете это в ходе соревнований. Нам очень важно видеть среди вас тех, кто будет завтра развивать и улучшать Псковскую область. Мы не сомневаемся, что у каждого из вас есть дело по душе. Мы сделаем все возможное, чтобы вы здесь остались, продолжили трудиться, создали семьи и были успешными», – подчеркнула Вера Емельянова.

Напомним, что в чемпионате среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья примут участие свыше 170 псковских мастеров по 21 компетенции: «Администрирование баз данных», «Обработка текста», «Медицинский и социальный уход», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Столярное дело», «Бисероплетение», «Художественное вышивание», «Гончарное дело», «Малярное дело», «Швея» и другие. В этом году в список компетенций регионального чемпионата Псковской области включены новые направления – «Фотограф» и «Изобразительное искусство». Соревнования пройдут в трех категориях – «школьники», «студенты», «специалисты».

Главной площадкой соревнований станет Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса. Помимо этого, соревнования пройдут еще в 23 образовательных и социальных учреждениях региона.

В первый день состоялись выступления среди студентов по направлениям «Мебельщик» и «Администрирование баз данных», школьники выступили в компетенциях «Макетчик художественных макетов», «Флористика», «Обработка текста».

Кроме того, для участников соревнований по профессиональному мастерству предусмотрена деловая, культурная, профориентационная программы, в ходе которых пройдут мероприятия, приуроченные к Году семьи и юбилею движения «Абилимпикс» в России, в том числе мастер-классы, круглые столы, конференция, профтестирование, ярмарка вакансий.

Победители регионального этапа соревнований смогут принять участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно пройдет в Москве в октябре текущего года.

«Для каждого конкурсанта, независимо от того, станет он победителем или нет, участие в таком интересном и важном чемпионате – это уже победа, вершина, которая покорилась, и можно двигаться дальше, покорять новые. Некоторые наши участники с удовольствием соревнуются в разных категориях и разных компетенциях на протяжении нескольких лет, пробуя свои силы, совершенствуя умения и мастерство. Такие возможности предоставляет чемпионат «Абилимпикс», – прокомментировала руководитель регионального центра «Абилимпикс» Ольга Верхоглядова.

Федеральным оператором движения выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, осуществляющий научно-методическую и организационно-техническую работу по сопровождению чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступают комитет по образованию Псковской области и региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействует их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе.