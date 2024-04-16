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Общество

Детская игровая зона в сквере у гостиницы «Рижская» будет расширена

Детскую площадку обустроят в сквере около гостиницы «Рижская» в Пскове. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Нынешняя детская площадка в сквере у гостиницы «Рижская». Фото: сервис «Яндекс Карты»

«Мы сейчас проектируем сквер у гостиницы «Рижская». Мы поставили задачу проектировщику, чтобы сделали как можно больше детскую зону для разных возрастов. Попросили сделать небольшое место для скейтеров, самокатчиков, чтобы им не ехать в скейтпарк», – отметил он.

Кроме того, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова появится ещё одна детская площадка около нового фонтана на Четырёх углах.

«Место выбрано неслучайно. Сухой фонтан – дополнительное место притяжения, в том числе для семей с детьми. Именно дети будут любить там бегать и играть. Место пустоватое, не хватает детской площадки. Она не будет большой, но она будет наполнена разными элементами, чтобы задержать детское внимание», – подчеркнул глава Пскова.

Лучше сделать большие детские площадки в общественных пространствах, чем делать небольшие в каждом дворе, считает Борис Елкин. Это связано с тем, что собственники многоквартирных жилых домов зачастую отказываются брать площадки на баланс дома из-за необходимости их содержания. Кроме того, не в каждом дворе удастся установить большую детскую площадку, отметил он.

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