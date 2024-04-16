Наибольшую активность в голосовании за проекты благоустройства проявляют жители Запсковья – Борис Елкин

17:36, 16 апреля 2024, ПАИ

Жители каких псковских микрорайонов активнее участвуют в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды», рассказал глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM). В этом году в конкурсе участвуют 17 проектов на территории Пскова, три из них будут объявлены победителями.

«Традиционно очень высокие показатели демонстрируют жители Запсковья. Очень активные всегда жители округа, где депутатом является Григорий Стороненков. Активно идет голосование в округе у Дмитрия Барабанова и Дениса Иванова. Завеличье начинает подтягиваться постепенно. А Завеличье, напомню, самый густонаселенный район», – сказал глава города.

Он добавил, что, по статистике прошлых лет, чаще всего в голосовании побеждает Запсковье. «Территорий много, и необходимо переходить на Завеличье», – отметил Борис Елкин.

Главным результатом процесса голосования является появление новых благоустроенных территорий города, уверен глава Пскова. «Призываю всех голосовать. Это важное и нужное дело», – подчеркнул он.

Напомним, голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» продлится до 30 апреля. Граждане старше 14 лет могут принять в нём участие на платформе «Госуслуги» по ссылке, а также с помощью волонтёров.