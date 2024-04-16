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Установленные при въезде в город знаки «Псков. Город воинской славы» обновят к майским праздникам

Установленные при въезде в город знаки «Псков. Город воинской славы» обновят к майским праздникам. На данный момент уже приведены в порядок две таких стелы: в Черёхе и на въезде со стороны Гдова. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Установленные при въезде в город знаки «Псков. Город воинской славы» обновят к майским праздникам. Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

«Откуда бы вы ни въезжали в Псков, вас встречают знаки «Псков. Город воинской славы» – визитная карточка города на всех четырёх направлениях. В этом году стелам исполнится 14 лет, а к майским праздникам они снова станут как новые», – говорится в сообщении.

По словам Бориса Елкина, два знака – в Черёхе и на въезде со стороны Гдова – уже обновлены. Восстановлены швы каменной кладки, бетонные буквы «Псков» оштукатурены и покрашены всесезонной краской, металлические буквы «Город воинской славы» покрыты антикоррозийным составом.

«Постараемся, чтобы ухоженный вид сохранился как можно дольше и стелы продолжили украшать фотографии наших туристов», – заключил глава Пскова.

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