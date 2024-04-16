Работы лучших юных искусствоведов из Псковской области опубликуют в детском журнале

19:19, 16 апреля 2024, ПАИ

Работы лучших юных искусствоведов из Псковской области опубликуют в детском журнале. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.



Проект «Культура для школьников» запускает всероссийскую акцию «Юный искусствовед», которая поможет раскрыть творческий потенциал ребят из разных уголков страны. Она начнётся 22 апреля и продлится до 5 мая.

Участники будут соревноваться в трёх номинациях: «Рассказ в картинках», «Головоломка» и «Искусствовед-писатель». В каждой из категорий школьники вдохновятся Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина: юным искусствоведам предлагается придумать мини-сюжет о приключениях в стенах музея, ребус об одном из шедевров коллекции или написать эссе о любом из произведений этого богатого собрания.

Жюри выберет 30 победителей – их работы опубликуют на портале культурадляшкольников.рф, а трое из них получат дополнительный приз – публикацию в журнале «Юный искусствовед».