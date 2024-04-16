Квест по псковским барсикам стартует 1 мая

19:53, 16 апреля 2024, ПАИ

Квест по псковским барсикам стартует 1 мая. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

По словам главы города, коды для скачивания появятся рядом с фигурками.

«Их будут отсылать чат-боту, с помощью которого, отвечая на вопросы и следуя указаниям, можно будет прогуляться по неизбитым туристическим местам, найти все десять барсиков и узнать много нового об истории Пскова», – говорится в сообщении.

В ходе путешествия горожане и туристы также смогут посетить другие увлекательные места, купить сувенир или отдохнуть за чашкой кофе.

Квест разработан в двух версиях – для взрослых и детей. Оба сейчас активно тестируются. Но отправиться в него можно уже сейчас. Для этого в турцентре на Георгиевской, 4 можно получить брошюру с картой маршрута и вопросами.

Ссылка на квесты по барсикам.