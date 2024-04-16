Новые барсики появятся в Пскове

16:40, 16 апреля 2024, ПАИ

Новые барсики появятся в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Их семейство увеличится однозначно. Большое количество [организаций. – ПАИ] обращается к нам с тем, чтобы поставить ещё барсиков с разной дополнительной тематикой», – отметил Борис Елкин.

Напомним, в конце декабря 2023 года в ключевых местах Пскова появились десять бронзовых барсиков. Их появление в Пскове стало возможно благодаря проекту «Сердце Пскова».