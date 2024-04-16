Дети из агрошколы Красногородского муниципального округа изготовили окопные свечи для бойцов СВО

22:43, 16 апреля 2024, ПАИ

Дети из агрошколы Красногородского муниципального округа изготовили окопные свечи для бойцов СВО сегодня,16 апреля. Об этом пишет районная газета «Заря».

«Они делают всё, что в их силах, чтобы помочь отважным бойцам. Дети пишут тёплые письма поддержки, создают рисунки и открытки. А взрослые собирают гуманитарную помощь, вяжут тёплые носки, плетут маскировочные сети, передают для солдат домашние гостинцы», – пишет газета.

Учащиеся третьих, пятых и седьмых классов школы-интерната «Агрошкола» вместе с советником директора по воспитанию Надеждой Матвеевой побывали в Доме детского творчества на мастер-классе по изготовлению окопных свечей. Вместе со школьниками в мастер-классе приняла участие социальный координатор Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Надежда Степанова.

Педагог дополнительного образования, руководитель кружка «Мастера и мастерицы» Ирина Белостокова рассказала ребятам, для чего нужны окопные свечи. Горит такая свеча около восьми часов, давая свет и тепло. Её можно погасить и зажечь заново. У свечи можно погреться, подсушить обувь, подогреть еду, вскипятить воду.