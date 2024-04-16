Дети из агрошколы Красногородского муниципального округа изготовили окопные свечи для бойцов СВО
Дети из агрошколы Красногородского муниципального округа изготовили окопные свечи для бойцов СВО сегодня,16 апреля. Об этом пишет районная газета «Заря».
«Они делают всё, что в их силах, чтобы помочь отважным бойцам. Дети пишут тёплые письма поддержки, создают рисунки и открытки. А взрослые собирают гуманитарную помощь, вяжут тёплые носки, плетут маскировочные сети, передают для солдат домашние гостинцы», – пишет газета.
Учащиеся третьих, пятых и седьмых классов школы-интерната «Агрошкола» вместе с советником директора по воспитанию Надеждой Матвеевой побывали в Доме детского творчества на мастер-классе по изготовлению окопных свечей. Вместе со школьниками в мастер-классе приняла участие социальный координатор Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Надежда Степанова.
Педагог дополнительного образования, руководитель кружка «Мастера и мастерицы» Ирина Белостокова рассказала ребятам, для чего нужны окопные свечи. Горит такая свеча около восьми часов, давая свет и тепло. Её можно погасить и зажечь заново. У свечи можно погреться, подсушить обувь, подогреть еду, вскипятить воду.
Дети из агрошколы Красногородского муниципального округа изготовили окопные свечи для бойцов СВО
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