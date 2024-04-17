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Общество

Борис Елкин рассказал, кому интереснее давать интервью

Какие и кому давать интервью ему наиболее интересны, рассказал глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Борис Елкин рассказал, кому интереснее давать интервью. Фото: ПАИ

«Недавно давал интервью одному из участников Детсовета60. Мы с ней очень тепло, по душам поговорили. Очень приятно общаться с людьми, которым не безразличен город, жизнь города, как они это видят своими детскими, юношескими, подростковыми глазами. Надо понимать, что в детях – наше будущее, мы должны для них творить», – отметил он.

Глава Пскова также подчеркнул, что сравнивать интервью журналистам и, например, участникам Детсовета или студентам ПсковГУ, очень сложно.

«Это разный формат, и сложно сказать, что интереснее. Если здесь мы обсуждаем чисто работу, то там больше про эмоции, про ощущения и про то, как я ощущаю или люди ощущают себя в городе и что готовы поменять со своей бытовой точки зрения», – сказал Борис Елкин.

Он добавил, что такие неформальные интервью – срез общественного мнения. В частности, на них обсуждаются более житейские, простые, обиходные вопросы, сопряженные с внутренними ощущениями и эмоциями, отметил глава Пскова.

«Надо понимать, что, давая интервью молодежи, у них совершенно другое видение ситуации. Им политические вопросы совершенно неинтересны и как создаётся ТОС тоже неинтересно, хотя это тоже немаловажная часть нашей городской жизни, которая поможет сделать наш город лучше», – пояснил Борис Елкин.

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