Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стоит ли уходить в отпуск в мае, объяснила псковичам эксперт

В России начинается сезон праздников и отпусков. Выгодно ли брать плановый отпуск в мае, рассказала эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева.

В 2024 году четырехдневные периоды отдыха приходятся на Праздник Весны и Труда (с 28 апреля по 1 мая) и День Победы (с 9 по 12 мая).

Рабочий день сокращается на час, если за ним следует нерабочий праздничный день. В субботу или воскресенье, на которые перенесли будний день, рабочий день тоже будет меньше на час. Если после рабочего дня идет присоединенный к празднику выходной, то рабочий день не сокращается. Поэтому 27 апреля рабочий день не сокращается, а 8 мая мы будем работать на один час меньше.

С финансовой точки зрения май не самый удачный месяц для отпуска, так как чем больше в месяце рабочих дней и меньше праздничных, тем больше будут отпускные, зато можно дольше отдохнуть. В отпуск не засчитываются только праздничные дни, но не присоединенные к ним выходные. Если в ваш отпуск попадут праздничные дни в мае, не засчитаются только 1 и 9 мая. Остальные выходные дни в мае – это присоединенные к праздникам дни, на которые отпуск не продлевается.

Больше всего отпускных можно получить в июле, октябре (23 рабочих дня) и в августе (22 рабочих дня).

Напоминаем, что если вы работаете в нерабочий праздничный день, то работодатель должен на выбор работника оплатить этот день в стандартном объеме и дать дополнительный выходной или оплатить его в двойном (или более) объеме.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2024

К асфальтированию второй стороны улицы Юбилейной у моста Александра Невского приступили в Пскове
17 апреля 2024

65-й Курган Дружбы расширит географию участников – Ольга Тимофеева
16 апреля 2024

Дети из агрошколы Красногородского муниципального округа изготовили окопные свечи для бойцов СВО
16 апреля 2024

Как проходил монтаж выставки «Пушкин и театр», рассказали в Псковском музее-заповеднике
16 апреля 2024

В Псковской области стартует образовательный проект «Школа волонтёров»
16 апреля 2024

Стенд Псковской области обновили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
16 апреля 2024

Псковские врачи помогают чемпионке России готовиться к соревнованиям
16 апреля 2024

Квест по псковским барсикам стартует 1 мая

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...