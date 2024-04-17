Совет Федерации поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ
Совет Федерации поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда, сообщает РИА Новости.
Ее кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.
Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работала консультантом отдела юстиции Леноблисполкома Ленинграда. С 1990 года заняла должность судьи Лужского городского суда Ленинградской области. В 2003 году возглавила Лужский городской суд, став его председателем. В 2013 году была назначена заместителем председателя Ленинградского областного суда, в 2017 году возглавила Ленинградский областной суд. С 2018 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции.
Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 312-СФ назначена заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.
Совет Федерации поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ
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