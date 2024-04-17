Совет Федерации поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда РФ

10:43, 17 апреля 2024, ПАИ

Совет Федерации поддержал кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда, сообщает РИА Новости.

Ее кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей.

Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени Жданова. Работала консультантом отдела юстиции Леноблисполкома Ленинграда. С 1990 года заняла должность судьи Лужского городского суда Ленинградской области. В 2003 году возглавила Лужский городской суд, став его председателем. В 2013 году была назначена заместителем председателя Ленинградского областного суда, в 2017 году возглавила Ленинградский областной суд. С 2018 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 24 июля 2020 г. № 312-СФ назначена заместителем председателя Верховного суда Российской Федерации – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.