Работу профсоюзов здравоохранения обсуждают в медиацентре ПАИ

12:21, 17 апреля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая работе профсоюзов здравоохранения региона, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 17 апреля.

Какую лепту вносит профсоюзная организация работников здравоохранения в решение актуальной для региона задачи увеличения медицинских кадров в области, как исполняются поручения президента в отрасли, с какими запросами обращаются работники здравоохранения в профсоюз?

Об этом расскажут заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер.