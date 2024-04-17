Работу профсоюзов здравоохранения обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая работе профсоюзов здравоохранения региона, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 17 апреля.
Какую лепту вносит профсоюзная организация работников здравоохранения в решение актуальной для региона задачи увеличения медицинских кадров в области, как исполняются поручения президента в отрасли, с какими запросами обращаются работники здравоохранения в профсоюз?
Об этом расскажут заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников, председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер.
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