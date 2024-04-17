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Общество

Факты навязывания невыгодных условий договора на вывоз ТКО и подключение к электросетям выявили в Псковской области

Факты навязывания невыгодных условий договора для оказания услуг выявили в Псковской области в 2023 году. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель регионального УФАС Ирина Белоконь.

В частности, было выдано два предупреждения компании по обращению с ТКО из-за навязывания невыгодных условий договора потребителю в части определения безальтернативного способа учета ТКО при заключении договора. Также в отношении этой организации по данному факту возбуждено антимонопольное дело, виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа, отметила глава псковского УФАС.

Кроме того, предупреждение было выдано одной из организаций из-за навязывания невыгодных условий договора. Организация предложила чрезмерно затратный вариант технологического подключения к электросетям.

При этом большинство жалоб в псковское УФАС поступает от жителей региона из-за нарушений правил технологического присоединения к сетям электроснабжения и газораспределительным сетям. Таких обращений в 2023 году было 325. По 250 из них в действительности были установлены нарушения. При этом 49 нарушений было допущено при присоединении к газораспределительным сетям, еще 201 – при присоединении к сетям электроснабжения.

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