Треть состава Общественной палаты Псковской области утвердил Михаил Ведерников

16:46, 17 апреля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил семь общественников для включения в шестой состав Общественной палаты на 2024-2027 годы. Соответствующее распоряжение подписал глава региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В состав региональной Общественной палаты Михаилом Ведерниковым утверждены:

руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева;

директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова;

управляющая обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Мега Холод» Татьяна Кириленок;

руководитель административно-хозяйственного отдела филиала «Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» в Псковской области Андрей Ключко;

главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов;

исполняющий обязанности директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Псковский политехнический колледж» Александр Седунов;

первый проректор Псковского государственного университета Ольга Серова.

Отметим, что в соответствии с региональным законодательством в Общественную палату входит 21 человек.

Помимо этого, в состав Общественной палаты также войдут семь представителей, утвержденных Псковским областным Собранием депутатов.

Оставшаяся треть состава Общественной палаты будет избрана из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Псковской области.

Напомним, что очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов состоится 23 апреля, где будет также рассмотрен вопрос о назначении семерых членов нового состава Общественной палаты.