Увидеть кофемолки конца XIX – начала XX века приглашают псковичей

17:36, 17 апреля 2024, ПАИ

Увидеть старинные кофемолки приглашают псковичей в музей-заповедник «Изборск». Мероприятие приурочено к Международному дню кофе, который отмечается 17 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

В Европе и России вплоть до XX века были популярны модели кофемолок, которые выглядели как квадратные шкатулки. Внизу находился маленький ящик для хранения молотого зерна.

Увидеть кофемолки конца XIX – начала XX века можно в Доме купца Шведова по адресу: улица Печорская, 32. Они поступили в музей от Руфины Самсоновой и от Евгения Сватикова.