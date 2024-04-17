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Общество

Увидеть кофемолки конца XIX – начала XX века приглашают псковичей

Увидеть старинные кофемолки приглашают псковичей в музей-заповедник «Изборск». Мероприятие приурочено к Международному дню кофе, который отмечается 17 апреля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Увидеть кофемолки конца XIX – начала XX века можно в доме купца Шведова. Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

В Европе и России вплоть до XX века были популярны модели кофемолок, которые выглядели как квадратные шкатулки. Внизу находился маленький ящик для хранения молотого зерна.

Увидеть кофемолки конца XIX – начала XX века можно в Доме купца Шведова по адресу: улица Печорская, 32. Они поступили в музей от Руфины Самсоновой и от Евгения Сватикова.

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