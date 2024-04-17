Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Русские узоры» представят Псковскую область на «Танцевальной фольклориаде» в Архангельске

Заслуженный коллектив народного творчества – театр танца «Русские узоры» представит Псковскую область на II Открытом межрегиональном фестивале традиционного и народно-сценического танца «Танцевальная фольклориада». Коллектив поборется за звание лучшего в номинации «Народно-сценический танец». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Одно из самых ярких культурных событий пройдёт с 20 по 22 апреля в Архангельске и объединит лучшие любительские хореографические коллективы, сохраняющие богатство традиций фольклорного танца в своих регионах.

Свои номера продемонстрируют танцоры из Пскова, Вологды, Смоленска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Ленинградской, Калининградской и Вологодской областей, Ненецкого автономного округа. Среди них – детские, юношеские и взрослые ансамбли народного танца, танцевальные группы ансамблей песни и пляски, а также фольклорные танцевальные коллективы, дуэты и солисты.

Оценивать конкурсантов будут деятели культуры и искусства России, а также ведущие педагоги-хореографы высших учебных заведений.

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 20 апреля в Доме народного творчества Архангельска, а 21 апреля участники выступят в рамках конкурсной программы.

Завершающий день фестиваля, 22 апреля, начнётся с образовательной программы, включающей мастер-классы членов жюри и встречу с обладателем гранта национального проекта «Культура» – Лешуконским народным хором. Вечером состоится гала-концерт на сцене Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 апреля 2024

«Русские узоры» представят Псковскую область на «Танцевальной фольклориаде» в Архангельске
17 апреля 2024

Презентационная сессия проектов библиотеки иностранной литературы «Стоек и бесстрашен Ленинград» состоялась в Пскове
17 апреля 2024

Увидеть кофемолки конца XIX – начала XX века приглашают псковичей
17 апреля 2024

Вера Емельянова – о выставке «Пушкин и театр»: Эта выставка – начало тропы к празднованию 225-летия поэта
17 апреля 2024

Светлана Мельникова принимает участие в Балтийском культурном форуме
17 апреля 2024

Презентация книги Ивана Соловьёва «Отец Владимир» прошла в Пскове
17 апреля 2024

Псков первым принял уникальную выставку «Пушкин и театр»
17 апреля 2024

Уникальная выставка «Пушкин и театр» открылась в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...