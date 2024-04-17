«Русские узоры» представят Псковскую область на «Танцевальной фольклориаде» в Архангельске

19:52, 17 апреля 2024, ПАИ

Заслуженный коллектив народного творчества – театр танца «Русские узоры» представит Псковскую область на II Открытом межрегиональном фестивале традиционного и народно-сценического танца «Танцевальная фольклориада». Коллектив поборется за звание лучшего в номинации «Народно-сценический танец». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Одно из самых ярких культурных событий пройдёт с 20 по 22 апреля в Архангельске и объединит лучшие любительские хореографические коллективы, сохраняющие богатство традиций фольклорного танца в своих регионах.

Свои номера продемонстрируют танцоры из Пскова, Вологды, Смоленска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Ленинградской, Калининградской и Вологодской областей, Ненецкого автономного округа. Среди них – детские, юношеские и взрослые ансамбли народного танца, танцевальные группы ансамблей песни и пляски, а также фольклорные танцевальные коллективы, дуэты и солисты.

Оценивать конкурсантов будут деятели культуры и искусства России, а также ведущие педагоги-хореографы высших учебных заведений.

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 20 апреля в Доме народного творчества Архангельска, а 21 апреля участники выступят в рамках конкурсной программы.

Завершающий день фестиваля, 22 апреля, начнётся с образовательной программы, включающей мастер-классы членов жюри и встречу с обладателем гранта национального проекта «Культура» – Лешуконским народным хором. Вечером состоится гала-концерт на сцене Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова.