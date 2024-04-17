Преобразование района в муниципальный округ в вопросах и ответах
В Псковской области продолжается процесс преобразования районов в муниципальные округа. Мы изучили в социальных сетях самые частые вопросы и постарались собрать на них чёткие и понятные ответы.
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