Преобразование района в муниципальный округ в вопросах и ответах

22:19, 17 апреля 2024, ПАИ

В Псковской области продолжается процесс преобразования районов в муниципальные округа. Мы изучили в социальных сетях самые частые вопросы и постарались собрать на них чёткие и понятные ответы.