День победы русских воинов на Чудском озере отмечают 18 апреля

08:23, 18 апреля 2024, ПАИ

День воинской славы – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере отмечается в России сегодня, 18 апреля, сообщает calend.ru.

Битва вместе с победами князя Александра над шведами и над литовцами значила много для Пскова и Новгорода, так как задержала напор трёх врагов с запада. Кроме того, Ливонскому ордену был нанесён сокрушительный удар.

Ледовое побоище стало первым в истории примером разгрома рыцарей войском, состоявшим в основном из пехоты.

Отметим, что статью о Ледовом побоище можно прочитать по ссылке.