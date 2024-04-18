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Общество

Встреча председателей региональных организаций профсоюзов СЗФО проходит на базе Псковского облсовпрофа

Задачи и проблемы, которые сегодня стоят перед профсоюзными организациями, в том числе вызванные регулированием заработных плат медработников, обсуждают на встрече с председателями региональных организаций, входящих в Северо-Западный федеральный округ. Об этом в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников.

Встреча председателей региональных организаций профсоюзов СЗФО проходит на базе Псковского облсовпрофа. Фото: ПАИ. На фото: Михаил Андрочников

«В Пскове, в ходе встреч с председателями региональных организаций, входящих в Северо-Западный федеральный округ, обсудили новые вызовы, которые возникают в связи с регулированием заработных плат медицинских работников. Это диалог, в котором участвуют наши социальные партнеры, представители Министерства здравоохранения и законодательной власти, общественные организации, в частности председатель Медицинской палаты Псковской области», – проинформировал Михаил Андрочников. Он также отметил, что председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения Анжелика Шундер исполняет обязанности окружного координатора, который является представителем Центрального комитета профсоюза в Северо-Западном федеральном округе. Встреча завершится круглым столом, на котором выступит каждый председатель.

Обращаясь к острым вопросам, касающимся медперсонала, он подчеркнул, что страна долгие годы живет при серьезном кадровом дефиците.

«У нас в среднем не очень высокие зарплаты, и только благодаря тому, что были майские указы президента 2012 года, у нас в этом направлении произошли подвижки. Сейчас президент задал определенные параметры новой системы оплаты труда. Он сказал, что оклад должен составлять не менее 50% от заработной платы», – отметил Михаил Андрочников, подчеркнув, что и президент, и правительство вырабатывают единые меры, чтобы найти паритет, позволяющий, чтобы качество медуслуги не зависело ни от территории проживания, ни от заработной платы медицинских работников.

«Радует, что последние два года ситуация стала выравниваться, потому что работают программы государственной и региональной поддержки работников здравоохранения, и профсоюзы тоже вносят свою лепту в то, чтобы профессия медика стала привлекательной», – подчеркнул спикер.

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