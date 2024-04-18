Глава РВИО Владимир Мединский находится с рабочим визитом в Псковской области

09:41, 18 апреля 2024, ПАИ

Помощник президента Российской Федерации, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Владимир Мединский находится в Псковской области с рабочим визитом сегодня, 18 апреля.

Владимир Мединский примет участие в торжественном возложении цветов к мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» в поселке Самолва Гдовского района, а также в митинге и церемонии возложения цветов к монументу Александру Невскому и его дружине на горе Соколихе.

Кроме того, Владимир Мединский проведет встречу с активом Псковского регионального отделения РВИО. О работе регионального отделения расскажет руководитель регионального отделения, депутат Госдумы Александр Борисов.

Владимир Медиинский также примет участие в работе круглого стола, посвященного Дню воинской славы России. В рамках круглого стола прозвучат несколько научных докладов, посвященных Ледовому побоищу и жизни князя Александра Невского.

Сегодня, 18 апреля, отмечается День воинской славы – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.