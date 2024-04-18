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Общество

Пскович обратился к Александру Котову с просьбой принять меры к регоператору за скопление мусора во дворах

С просьбой помочь навести порядок на дворовой территории у дома 12а на улице Красноармейской в Пскове обратился к председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову местный житель Геннадий Синявский. В общественной приёмной партии «Единая Россия», куда пенсионер пришёл вместе с супругой, горожанин пожаловался на проблему с вывозом мусора, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Пскович обратился к Александру Котову с просьбой принять меры к регоператору за скопление мусора во дворах. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Из подъезда выходим и сразу видим помойку, заваленную крупногабаритным мусором – шкафы, диваны, всякий хлам валяется. Это просто ужас какой-то, и так по всему району», – описал состояние территории Геннадий Синявский. По словам посетителя приёмной, старые мусорные контейнеры, которые регоператор заменил на новые, не вывозятся уже полгода. Жители обратились за помощью в управляющую компанию, но там объяснили, что контейнеры являются собственностью регоператора и убрать их самостоятельно коммунальщики не могут. Геннадий Синявский добавил, что контейнерная площадка для сбора ТКО в их дворе не оборудована – в ответе на письмо жителей городская администрация пообещала выполнить работы этим летом, а пока ветер и птицы разносят мусор между домами.

Ситуацию, по словам заявителя, усугубляет ведущееся неподалёку строительство военного госпиталя. «Хорошее дело, нужное, но все большегрузы со щебнем, грунтом и бетоном идут через нас – размолотили всю площадку и пешеходные дорожки, а зелёную зону превратили в стоянку», – пожаловался пскович.

Александр Котов заверил, что после завершения строительства всё необходимое благоустройство будет обязательно сделано. «История, связанная со стройкой, временная, надо потерпеть. Всё, что подрядчик нарушил, организуя подъезд транспорта на строительную площадку, должно быть приведено в порядок, и это должны проконтролировать городские власти», – сказал Александр Котов и пообещал лично переговорить по этому вопросу с главой Пскова Борисом Елкиным.

Также председатель Собрания проинформировал граждан, что на ближайшей сессии депутаты обсудят ситуацию с вывозом ТКО и крупногабаритного мусора на территории региона в рамках парламентского часа.

«Уже пора самые жёсткие меры принимать к регоператору, раз не могут организовать работу. Понятно, какое будет настроение у людей, вынужденных постоянно жить в окружении мусора», – обратился Геннадий Синявский к спикеру.

Александр Котов заверил, что действенные меры обязательно будут приняты: «Пока не буду озвучивать какие, но они точно будут». Посетители общественной приёмной выразили надежду, что принятые решения положительно повлияют на ситуацию с вывозом мусора.

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