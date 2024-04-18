Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Владимир Мединский возложил цветы к мемориалу Александра Невского в Самолве

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе рабочего визита в Псковскую область возложил цветы к мемориалу «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве (Гдовский район), сообщает корреспондент ПАИ. В возложении также принял участие депутат Госдумы, руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Борисов.

Фото: ПАИ

«18 апреля – памятная дата. Результатом усилий князя Александра Невского состоялась самая большая держава в истории. Держава, которой тысяча лет. Держава, которая объединила самые разные народы и конфессии. Это все результат исторического выбора Александра Невского. И не его одного, конечно: его современников, его потомков», – отметил Владимир Мединский.

Фото: ПАИ

Во время визита в Псковскую область Владимир Мединский также примет участие в работе круглого стола, посвященного Дню воинской славы России. В рамках круглого стола прозвучит несколько научных докладов, посвященных Ледовому побоищу и жизни князя Александра Невского.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, отмечается День воинской славы – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 апреля 2024

В Псковской области обсудили темпы догазификации в поселке Локня
18 апреля 2024

Псковские курсанты стали донорами крови
18 апреля 2024

День открытых дверей в сфере здравоохранения проходит в Псковской облбольнице
18 апреля 2024

Митинг в честь годовщины победы в Ледовом побоище проходит на горе Соколихе
18 апреля 2024

Крымскую сосну высадили перед памятником Александру Невскому в Самолве
18 апреля 2024

Псков претендует на звание «Культурная столица России»
18 апреля 2024

Более 40 памятников архитектуры Псковской области вошли в каталог «Готика в России»
18 апреля 2024

Владимир Мединский возложил цветы к мемориалу Александра Невского в Самолве

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...