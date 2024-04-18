Владимир Мединский возложил цветы к мемориалу Александра Невского в Самолве

13:38, 18 апреля 2024, ПАИ

Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе рабочего визита в Псковскую область возложил цветы к мемориалу «Князь Александр Невский с дружиной» в Самолве (Гдовский район), сообщает корреспондент ПАИ. В возложении также принял участие депутат Госдумы, руководитель Псковского регионального отделения РВИО Александр Борисов.

«18 апреля – памятная дата. Результатом усилий князя Александра Невского состоялась самая большая держава в истории. Держава, которой тысяча лет. Держава, которая объединила самые разные народы и конфессии. Это все результат исторического выбора Александра Невского. И не его одного, конечно: его современников, его потомков», – отметил Владимир Мединский.

Во время визита в Псковскую область Владимир Мединский также примет участие в работе круглого стола, посвященного Дню воинской славы России. В рамках круглого стола прозвучит несколько научных докладов, посвященных Ледовому побоищу и жизни князя Александра Невского.

Напомним, что сегодня, 18 апреля, отмечается День воинской славы – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.