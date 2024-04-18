В Псковской городской Думе обсудили условия приватизации муниципального имущества во втором квартале этого года

15:04, 18 апреля 2024, ПАИ

Заседание комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы состоялось в четверг, 18 апреля, под председательством Григория Стороненкова. Депутаты рассмотрели вопрос об утверждении условий приватизации муниципального имущества во втором квартале 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Речь шла о шести объектах нежилого фонда, один из которых является объектом культурного наследия регионального значения. В случае продажи этого имущества ожидаются поступления денежных средств в бюджет города в размере около 16,7 млн рублей.