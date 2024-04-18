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Слой штукатурки XV века обнаружили при исследовании псковской церкви Георгия со Взвоза

Слой старинной штукатурки обнаружили реставраторы во время исследовательских работ в храме великомученика Георгия (со Взвоза) в Пскове. Об этом художник-реставратор отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Татьяна Федоренко рассказала в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 18 апреля.

Фрески храма Георгия со Взвоза. Фото: официальный Telegram-канал Псковской области.

«Там была обнаружена, по всей видимости, первоначальная штукатурка XV века. К сожалению, там, где мы делали пробы, росписи не сохранилось, но есть остатки красочного слоя. Чтобы понять, осталось ли там что-то, это изображение или нет, надо сделать несколько пробных раскрытий в разных местах», – пояснила Татьяна Федоренко.

Она поделилась мнением, что, вероятнее всего, первоначальная живопись на объекте не сохранилась. При этом сами фрагменты штукатурки были отправлены для исследования в Санкт-Петербург, где подтвердили их датировку XV веком.

Напомним, исследовательские работы в храме Георгия со Взвоза завершились около года назад. По итогам работы на объекте участников выездной школы реставрации планировалось включить живопись церкви Георгия со Взвоза в перечень предметов охраны объекта культурного наследия и осуществить забор проб из зондажей для последующих исследований.

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