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Как устроена мастерская художника-реставратора, рассказали псковские эксперты

Как выглядит рабочее место художника-реставратора, рассказали сотрудники отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Татьяна Федоренко и Анна Ельпантифорова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 18 апреля.

Татьяна Федоренко. Фото: ПАИ

«Что такое мастерская реставратора-монументалиста? Это столы, на которых чем больше поверхность горизонтальная, тем лучше. На них находятся фрагменты живописи. Также есть стеллажи с планшетами, в которых лежат фрагменты. Ну и, естественно, очень важен профессиональный свет», – рассказала Анна Ельпантифорова добавив, что у них есть и особенные инструменты: микроскоп, лупы и тому подобное.

Анна Ельпантифорова. Фото: ПАИ

Татьяна Федоренко отметила, что в их мастерской есть отдельный отсек для работы с неочищенными фрагментами. «Сейчас у нас проводится второй этап очистки. Первые работы лучше проводить сразу на улице и основную грязь оставлять в раскопках. У нас есть ещё такие столы специальные, чтобы пыль не разлеталась, когда мы удаляем загрязнение», – добавила она.

Гостья радиоэфира поделилась, что на руках после работы остаётся известковая пыль, однако её без проблем можно удалить.

Ранее художник-реставратор произведений из ткани Кристина Шабарина в эфире программы «Проект Реставрация» рассказала, какими инструментами реставрируют ткани. Также она поделилась, каким мылом пользуются реставраторы и какие материалы используют в работе.

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