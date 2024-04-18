Архиепископ Печерский Матфей (Копылов) прибыл в Псково-Печерскую обитель
Митрополит Псковский и Порховский Арсений представил братии Псково-Печерского монастыря нового игумена, митрополита Матфея, сообщили ПАИ в обители.
Архиепископ Матфей поклонился святыням и отслужил заупокойную литию в Богом зданных пещерах.
На должность игумена Успенского Псково-Печерского мужского монастыря архиепископ Матфей был назначен 10 апреля.
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