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Архиепископ Матфей назначен игуменом Успенского Псково-Печерского мужского монастыря

На должность игумена Успенского Псково-Печерского мужского монастыря назначен архиепископ Матфей сегодня, 10 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси.

Архиепископ Матфей назначен игуменом Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Фото: сайт «Северо-восток. Православный»

В дистанционном формате был утверждён журнал № 39 Священного синода Русской православной церкви от 10 апреля.

Члены Синода, рассмотрев вопрос о положении дел в Успенском Псково-Печерском мужском монастыре, постановили освободить митрополита Псковского и Порховского Арсения от должности священноархимандрита и игумена Псково-Печерского монастыря.

Викарием Псковской епархии с титулом «Печерский» назначен архиепископ Егорьевский Матфей, который освобождается от управления Северным, Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами Москвы с выражением ему благодарности за понесённые труды.

Решением Синода архиепископ Печерский Матфей, викарий Псковской епархии, назначается на должность игумена Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Ему поручено ведение и контроль ремонтно-реставрационных работ этой обители, а также реставрационных и образовательных проектов Псковской епархии.

Архиепископ Матфей (Константин Копылов) родился 5 июля 1979 года в Перми. Крещён в отрочестве.

С апреля 2002 года – насельник Михайло-Архангельского мужского монастыря в селе Козиха Новосибирской области. В обители проходил различные послушания, связанные со строительством Троице-Владимирского собора на подворье в Новосибирске. С июня 2003-го – регент монастырского братского хора, с апреля 2008 по апрель 2011 года – благочинный подворья.

31 марта 2006 года наместником монастыря игуменом Артемием (Снигуром) пострижен в монашество с наречением имени Матфей в честь святого апостола и евангелиста Матфея.

В 2002–2007 годах обучался в Томской духовной семинарии (заочно).

17 июня 2007 года архиепископом Новосибирским и Бердским Тихоном рукоположен в сан иеродиакона, 5 апреля 2009 года – в сан иеромонаха.

В июне 2010 года назначен преподавателем церковного пения в Новосибирской духовной семинарии.

В апреле 2011 года для дальнейшего несения церковного послушания переведён в клир Петропавловской и Камчатской епархии. 11 июня 2011 года назначен на должность секретаря епархиального управления. С января 2012 года – руководитель епархиального архитектурно-строительного отдела. В марте 2013 года избран председателем совета Фонда имени митрополита Нестора (Анисимова) в поддержку строительства храмов в Камчатском крае.

С 2012 года – член общественного совета при Управлении Росреестра по Камчатскому краю.

В 2009–2015 годах обучался в Московской духовной академии (заочно). Защитил дипломную работу на тему «Гонения на церковь в Кунгуре и Кунгурском благочинии Пермской епархии 1917–1941 годов».

Решением Священного синода от 24 декабря 2015 года (журнал № 99) избран епископом Анадырским и Чукотским.

25 декабря 2015 года управляющим делами Московской патриархии митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием возведён в сан архимандрита.

Наречён во епископы 26 декабря 2015 года в Тронном зале храма Христа Спасителя в Москве. Хиротонисан 3 января 2016 года за Божественной литургией в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Богослужения возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Указом святейшего патриарха Кирилла от 20 сентября 2016 года назначен настоятелем храма Иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве в Москве.

4 декабря 2017 года за литургией в храме Христа Спасителя в Москве святейшим патриархом Кириллом возведён в сан архиепископа.

Решением Священного синода от 14 июля 2018 года (журнал № 50) назначен викарием святейшего патриарха Московского и всея Руси с титулом «Егорьевский».

Распоряжением святейшего патриарха Кирилла от 27 июля 2018 года назначен управляющим Северо-Восточным и Западным викариатствами Москвы. Также патриаршим указом от 27 июля освобождён от должности настоятеля храма Иконы Божией Матери «Знамение» в Кунцеве и назначен настоятелем храма Живоначальной Троицы в Свиблове в Москве.

Распоряжением святейшего патриарха Кирилла от 11 июня 2019 года освобождён от управления Западным викариатством Москвы. Распоряжением святейшего патриарха Кирилла от 16 июля 2019 года в дополнение к несомым послушаниям назначен управляющим Юго-Восточным викариатством Москвы.

Указом святейшего патриарха Кирилла от 1 мая 2020 года в дополнение к несомым послушаниям назначен временно исполняющим обязанности настоятеля храмов Патриаршего подворья Николо-Перервинского монастыря Москвы.

Решением Священного синода от 24 августа 2023 года (журнал № 54) назначен председателем комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

Распоряжением святейшего патриарха Кирилла от 30 августа 2023 года в дополнение к несомым послушаниям назначен управляющим Северным викариатством Москвы.

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