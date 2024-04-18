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Общество

Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области предстоящей ночью 19 апреля

​Мокрый снег с дождём ожидается в Псковской области предстоящей ночью 19 апреля. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении на территории Псковской области поступило от ГУ МЧС России по Псковской области.

«В 19:00 18 апреля от Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» поступило предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении», – говорится в сообщении.

В юго-восточных районах Псковской области ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега с дождём предстоящей ночью с 3:00 до 6:00 с сохранением в течение дня 19 апреля, отметили специалисты.

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