Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области стали донорами крови
Накануне Национального дня донора 20 апреля сотрудники Госавтоинспекции Псковской области, члены Общественного совета при региональном УМВД и участники реготделения Всероссийского общества автомобилистов сдали кровь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГАИ.
«Сотрудники Госавтоинспекции, как никто другой, наверное, знают, как часто люди сталкиваются с различными ситуациями негативными, при которых нужно переливание крови. Я сама сдаю сегодня уже 22-й раз. Я думаю, что каждый может сделать такой шаг в своей жизни, сдать кровь и этим спасти чью-то жизнь», – отметила инспектор по особым поручениям Елена Степанова.
Отметим, что Псковская станция переливания крови обеспечивает необходимыми компонентами весь регион.
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