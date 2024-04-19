Сотрудники Госавтоинспекции Псковской области стали донорами крови

12:20, 19 апреля 2024, ПАИ

Накануне Национального дня донора 20 апреля сотрудники Госавтоинспекции Псковской области, члены Общественного совета при региональном УМВД и участники реготделения Всероссийского общества автомобилистов сдали кровь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГАИ.

«Сотрудники Госавтоинспекции, как никто другой, наверное, знают, как часто люди сталкиваются с различными ситуациями негативными, при которых нужно переливание крови. Я сама сдаю сегодня уже 22-й раз. Я думаю, что каждый может сделать такой шаг в своей жизни, сдать кровь и этим спасти чью-то жизнь», – отметила инспектор по особым поручениям Елена Степанова.

Отметим, что Псковская станция переливания крови обеспечивает необходимыми компонентами весь регион.