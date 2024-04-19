Количество киберспортивных клубов в России превысило число кинотеатров

17:22, 19 апреля 2024, ПАИ

Количество киберспортивных клубов в России выросло на 17% и превысило число кинотеатров: компьютерных клубов в стране 2,7 тысячи, а кинотеатров – 2,3 тысячи, сообщает «Коммерсантъ».

Больше всего компьютерных клубов появилось в Омске (+46,67%), Воронеже (+34,78%), Новосибирске (+33,33%) и Волгограде (+26,09%). Отмечается, что в 2023 году киберспортивные клубы посетило 2,8 млн посетителей, что на 12% больше, чем годом ранее.

Также в прошлом году количество компьютеров в киберспортивных клубах выросло на 22% и составило 73 тысячи.