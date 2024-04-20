День донора крови отмечают в России сегодня

09:05, 20 апреля 2024, ПАИ

Ежегодно 20 апреля начиная с 2007 года в России отмечается один из важных социальных праздников – Национальный день донора крови, сообщает сайт calend.ru.

Этот день посвящён в первую очередь самим донорам – людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот день посвящён также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

Поводом для праздника послужило очень гуманное событие: 20 апреля 1832 года молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно провёл переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщины была спасена благодаря грамотной работе врача и донорской крови мужа пациентки.

Сам же День донора крови в память об этом первом переливании крови был учреждён 20 февраля 2007 года на круглом столе по проблемам донорства и службы крови, состоявшемся в Государственной Думе РФ.