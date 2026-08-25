Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область получит новую лесопожарную технику до конца года

Региональный лесопожарный парк до конца года пополнится двумя современными мобильными комплексами на базе УАЗ «Патриот» в рамках реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом ПАИ сообщили в Противопожарном лесном центре Псковской области.

Фото здесь и далее: Противопожарный лесной центр Псковской области

Каждый малый лесопатрульный комплекс оснащён мотопомпой производительностью 500 литров в минуту, комплектом рукавов различного диаметра, ранцевыми, углекислотными и порошковыми огнетушителями, стационарной и прицепной ёмкостями для воды общим объёмом 1000 литров, бензопилой, лебедкой, а также лопатами, топорами и топорами-мотыгами. Новая техника предназначена для оперативного патрулирования лесных угодий с целью раннего обнаружения и предотвращения возгораний, а также быстрой доставки лесопожарных бригад к очагам пожаров в труднодоступных районах.

Поставка осуществляется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», направленного на повышение эффективности охраны лесов от пожаров и других негативных воздействий.

В рамках этого же нацпроекта в 2026 году региональный Противопожарный лесной центр получил 27 млн рублей на переоснащение. На эти средства уже приобретены лесопожарный трактор и специализированный автомобиль. Кроме того, в этом году были закуплены четыре автомобиля УАЗ и заменены десять камер видеонаблюдения в системе «Лесохранитель», которые после длительной эксплуатации требовали обновления.

О теплице для сосен и елей, рыбодобыче, охоте, чистке рек и утилизации опасных отходов рассказал ранее министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Он стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






25 августа 2026

Соглашение с партнёрами из Уханя заключил ПсковГУ
25 августа 2026

В Пскове открыт набор в центре «Воин»
25 августа 2026

Цифровизацию избирательного процесса обсудили в Корпоративной академии правительства Псковской области
25 августа 2026

Столетний юбилей отметила ветеран Зинаида Попова из Псковского округа
25 августа 2026

На выставке «Россия начинается здесь» прошли презентации четырёх муниципалитетов Псковской области
25 августа 2026

Дмитрий Яковлев ответил на вопросы участников форума «Россия начинается здесь»
25 августа 2026

О подготовке школ и детсадов в Пскове к 1 сентября поговорили на «Серебряном дожде»
25 августа 2026

Ремонт сразу двух участков завершили в Островском и Пыталовском районах по нацпроекту

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...