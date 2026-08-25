Псковская область получит новую лесопожарную технику до конца года

13:07, 25 августа 2026, ПАИ

Региональный лесопожарный парк до конца года пополнится двумя современными мобильными комплексами на базе УАЗ «Патриот» в рамках реализации нового национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом ПАИ сообщили в Противопожарном лесном центре Псковской области.

Каждый малый лесопатрульный комплекс оснащён мотопомпой производительностью 500 литров в минуту, комплектом рукавов различного диаметра, ранцевыми, углекислотными и порошковыми огнетушителями, стационарной и прицепной ёмкостями для воды общим объёмом 1000 литров, бензопилой, лебедкой, а также лопатами, топорами и топорами-мотыгами. Новая техника предназначена для оперативного патрулирования лесных угодий с целью раннего обнаружения и предотвращения возгораний, а также быстрой доставки лесопожарных бригад к очагам пожаров в труднодоступных районах.

Поставка осуществляется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», направленного на повышение эффективности охраны лесов от пожаров и других негативных воздействий.

В рамках этого же нацпроекта в 2026 году региональный Противопожарный лесной центр получил 27 млн рублей на переоснащение. На эти средства уже приобретены лесопожарный трактор и специализированный автомобиль. Кроме того, в этом году были закуплены четыре автомобиля УАЗ и заменены десять камер видеонаблюдения в системе «Лесохранитель», которые после длительной эксплуатации требовали обновления.

О теплице для сосен и елей, рыбодобыче, охоте, чистке рек и утилизации опасных отходов рассказал ранее министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов. Он стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.