В России вырос спрос на ремонт смартфонов

12:37, 20 апреля 2024, ПАИ

В России резко вырос спрос на ремонт смартфонов. Эксперты отрасли отмечают увеличение спроса на 26-30 % по сравнению с прошлым годом, сообщает «Коммерсантъ».

Связано это с увеличением стоимости смартфонов, ростом доли умных телефонов из Китая, а также большое количество предложений о покупке подержанных смартфонов, которые активно скупают граждане.

Возросший спрос на услуги ремонта смартфонов отмечают в сервисах объявлений и ремонта электроники. Так, в апреле 2024 года количество обращений по поводу ремонта телефонов на «Авито» выросло на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал представитель площадки. При этом он отметил, что наибольший рост продемонстрировали устройства китайских вендоров, таких как Xiaomi, Honor, Huawei, Realme и Tecno. Количество ремонтов устройств этих брендов выросло в 2,5 раза по сравнению с апрелем 2023 года. Абсолютные показатели в «Авито» не сообщили.

Также, по их данным, по итогам апреля 2024 года количество предложений о ремонте китайских мобильных телефонов выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представитель Pedant.ru отмечает, что за ремонтом iPhone клиенты обращались чаще на 21 % в марте 2024 года, нежели за аналогичный период прошлого года, количество обращений по поводу ремонта устройств на Android увеличилось в два раза. Всего спрос на ремонт смартфонов в сети Pedant.ru увеличился на 26 % год к году.